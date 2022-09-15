Ліга чемпіонів, 2-й тур

Група А

Рейнджерс – Наполі – 0:3

Голи: Політано, 68 (п.), Распадорі, 85, Ндомбеле, 90+1

Нереалізований пенальті: Зєліньскі, 60

Вилучення: Сендс, 56 (Рейнджерс, друга жовта картка)

Група Е

Челсі – Зальцбург – 1:1

Голи: Стерлінг, 48 – Окафор, 75

Група Н

Маккабі – ПСЖ – 1:3

Голи: Чері, 24 – Мессі, 37, Мбаппе, 69, Неймар, 88

Ювентус – Бенфіка – 1:2

Голи: Мілік, 5 – Маріу, 44 (п.), Нерес, 55

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У групі А Рейнджерс приймав Наполі. Шотландці були єдиною командою, яка у своєму квартеті наразі не набрала жодного очка, тож планували дати бій партенопейцям. Морелос міг виводити господарів вперед вже на 1-й хвилині – повз стійку. У відповідь Зєліньскі влучив у каркас воріт після добивання. Арфілд в середині тайму цілив у дев'ятку – Мерет у стрибку дістав. Макгрегор у свою чергу не дозволив відзначитись Сімеоне, який низом бив у лівий кут. Вже у доданий час Кварацхелія міг відкривати рахунок, але бракувало лічених сантиметрів.

По перерві Сендс протягом 3 хвилин отримав дві жовті картки і залишив Рейнджерс у меншості. Арбітр призначив пенальті, який не реалізував Зєліньскі (Макгрегор у падінні витягнув сферу з лівого кута), однак Політано на добиванні був першим і вивів Наполі вперед. Проте VAR запропонував гол скасувати і ще раз перебити стандарт. До м'яча знову підійшов Пйотр і пробив у той самий кут. Макгрегор знову вийшов переможцем дуелі, вдруге відбивши одинадцятиметровий! Згодом м'яч влучив у руку Барішічу і Матео Лаос знову вказав на позначку. Політано підійшов до м'яча і таки пробив Макгрегора (кіпер шотландців вгадав напрямок удару, кінчиками пальців зачепивши сферу). За 5 хвилин до завершення матчу дебютант Наполі Распадорі, який вийшов на заміну, забив свій дебютний гол у Лізі чемпіонів, а вже у доданий час Ндомбеле поставив крапку у матчі і приніс Наполі три очки.

Зальцбург у першому таймі виїзного матчу проти Челсі зумів втримати свої ворота на замку. По перерві помилка австрійців коштувала їм гола – Маунт з правого флангу прострілив у штрафний, оборонець "червоних биків" не влучив по м'ячу, той відскочив до Стерлінга, а забити Рахіму у дальній кут було нескладно. Окафор в середині другої сорокап'ятихвилинки відновив рівновагу, елегантно замкнувши простріл Адаму. На більше команд не вистачило. Як наслідок, друга нічия для Челсі і остання сходинку у турнірній таблиці.

ПСЖ, який у першому турі здолав Ювентус, приїхав у гості до Маккабі з Хайфи. Господарі за підтримки вщент набитого стадіону з честю витримували неймовірний тиск суперника, часто просто вибиваючи м'яч подалі. Голом буквально пахло. І він стався, однак не у ті ворота, в які очікувався. В середині першого тайму Хазіза, здавалось, навмання навісив у штрафний, однак захист ПСЖ провалився, а Черрі у стрибку встиг виставити ногу і перевести м'яч у сітку. Несподіваний початок!

За трохи Неймар на шаленій швидкості втік від захисників, увірвався у штрафний суперника, обіграв голкіпера, але не зміг пробити і впав під тиском ізраїльської банди, яка нарешті наздогнала бразильця. У відповідь П'єрро подвоїв перевагу Маккабі, але арбітр зафіксував офсайд і гол не зарахували. Однак на перерву команди пішли за нічийного результату – Мессі з лінії воротарського пробив повз кіпера після пасу Мбаппе. Після відпочинку П'єрро дивом не забив, коли намагався підправити постріл Корнуда – сфера зрикошетила повз ворота. На екваторі другої сорокап'ятихвилинки ПСЖ вийшов вперед: Мессі виклав пас-цукерочку на Мбаппе і Кіліан обвідним ударом поклав м'яч у дальній кут. А за дві хвилини до завершення основного часу своє слово сказав Неймар, принісши французам першу сходинку у квартеті.

Ювентус вийшов вперед у матчі з Бенфікою вже на 4 хвилині. Паредес навісив зі штрафного, Мілік випередив захисників і головою пробив у дальній кут. За 5 хвилин Костіч з лету замикав навіс у дальній кут – трохи неточно. В середині тайму Рамуш головою зреагував на прострільну передачу, але переграти Періна не зміг. За трохи Рафа Сілва гарматним ударом струсонув праву стійку. За хвилину до перерви Жоау Маріу з пенальті ударом під поперечину відновив статус-кво (після фолу Міретті).

Після відпочинку Мілік цілив під праву стійку, але Влаходімос відпрацював надійно. Натомість вдруге забили "орли" – екс-форвард Шахтаря Нерес був першим на добиванні. Влаховіч наприкінці зустрічі зрівняв, але офсайд вкрав гол у туринців. Як наслідок, друга поразка "Старої синьйори".

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