Кіліан Мбаппе оголосив керівництво ПСЖ, що влітку покине клуб. Парижани можуть втратити не тільки француза, а й зіркового захисника.

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Як повідомляє SPORTS ZONE, Ашраф Хакімі планує покинути столицю Франції. Реал та Манчестер Сіті проявляють інтерес до захисника. Утім, мадридці не планують поки посилювати правий фланг і планували це зробити влітку 2025 року. Керівництво парижан все ще сподівається вмовити марокканця продовжити свою угоду.

Варто зауважити, що Ашраф та Кіліан Мбаппе мають дружні взаємини. Два гравці проводять разом відпустки та з'являються на публіці.

Хакімі приєднався до ПСЖ у 2021 році, перейшовши з Інтера. Загалом захисник відіграв за парижан у 105 матчах у всіх турнірах. В його активі 13 голів та 17 результативних передач.

Нагадаємо, Хакімі – вихованець мадридців. За Реал марокканець відіграв у 17 матчах.

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