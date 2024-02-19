Килиан Мбаппе объявил руководство ПСЖ, что летом покинет клуб. Парижане могут потерять не только француза, но и звездного защитника.

Реал отдаст культовый номер Мбаппе – под ним играет легенда Мадрида, который намерен уйти

Как сообщает SPORTS ZONE, Ашраф Хакими планирует покинуть столицу Франции. Реал и Манчестер Сити проявляют интерес к защитнику. Впрочем, мадридцы не планируют пока усиливать правый фланг и планировали это сделать летом 2025 года. Руководство парижан все еще надеется уговорить марокканца продлить свое соглашение.

Стоит заметить, что Ашраф и Килиан Мбаппе имеют дружеские отношения. Два игрока проводят вместе отпуска и появляются на публике.

Хакими присоединился к ПСЖ в 2021 году, перейдя из Интера. В общем защитник сыграл за парижан в 105 матчах во всех турнирах. В его активе 13 голов и 17 результативных передач.

Напомним, Хакими – воспитанник мадридцев. За Реал марокканец сыграл в 17 матчах.

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