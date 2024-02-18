Монако сенсаційно програв Тулузі, пропустивши гол з 35 метрів, Ренн продовжив переможну серію, Ланс піднявся в зону ЛК
Відбулися чергові матчі 22-го туру чемпіонату Франції. Результати та огляд зустрічей – в цій новині на "Футбол 24".
Ліга 1, 22 тур
Страсбур – Лор'ян – 1:3
Голи: Гільберт, 51 – Бамба, 2, 45+2, Понсо, 49
Вилучення: Баква, 90+5 (Страсбур)
Монако – Тулуза – 1:2
Голи: Акліуш, 48 – Сьєрро, 41, Коста, 70
Монпельє – Метц – 3:0
Голи: Сілла, 3, Санья, 50, Саваньє, 86
Ренн – Клермон – 3:1
Голи: Омарі, 31, Тер'є, 58, 64 – Матсіма, 62
Вилучення: Кофрієз, 77
Реймс – Ланс – 1:1
Голи: Діакіте, 40 – Саїд, 45+1
Зимові підсилення Лор'яна спрацювали добре. Мохамед Бамба, який нещодавно приєднався до команди, вже встиг зарекомендувати себе у Франції. Нападник забив 5 голів у своїх перших чотирьох матчах за "мерлуз", що сталося вперше за понад 50 років в Лізі 1. Завдяки дублю івуарійця Лор'ян зумів здобути перемогу над Старсбуром і покинути зону вильоту.
Сенсація відбулася в Князівстві. Монако, який веде боротьбу за зону Ліги чемпіонів несподівано поступився Тулузі. Монегаски мали перевагу у володінні, створили більшу кількість моментів, але забити змогли лише один раз. А "фіолетові" свої шанси не втратили і двічі вразили ворота суперника. Сьєрро оформив чудовий гол з дальньої дистанції.
Ренн без проблем впорався з Клермоном. Дубль у свій актив записав Мартен Тер'є, який забив п'ять голів в останніх чотирьох матчах Ліги 1. Бретонці здобули чотири перемоги поспіль в чемпіонаті.
Ланс не зумів переграти Реймс. Команди обмінялися голами в першому таймі, а в другому лише створювали небезпечні моменти, які не змогли реалізувати. Ланс не програє вже чотири тури поспіль, що дозволило посісти шосту сходинку, яка дає право зіграти в Лізі конференцій.