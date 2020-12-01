Схоже, головний тренер мадридців Зінедін Зідан залишиться без своєї основної трансферної цілі.

Реал не має достатньо фінансових можливостей, що дозволити собі підсилитись нападником ПСЖ Кіліаном Мбаппе наступного літа, повідомляє Le Parisien.

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Попри бажання керівництва мадридців підписати фаворита Зідана коронавірус значно зменшив грошові амбіції королівського клубу.

Нагадаємо, чинний контракт Кіліана з ПСЖ розрахований до літа 2022-го, а за даними ЗМІ, парижани вже розпочали перемовини з 21-річним форвардом щодо продовження співпраці.

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