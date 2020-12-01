Похоже, главный тренер мадридцев Зинедин Зидан останется без своей основной трансферной цели.

Реал не имеет достаточно финансовых возможностей, чтобы позволить себе усилиться нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе следующим летом, сообщает Le Parisien.

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Несмотря на желание руководства мадридцев подписать лидера Зидана коронавирус значительно уменьшил денежные амбиции королевского клуба.

Напомним, действующий контракт Килиана с ПСЖ рассчитан до лета 2022-го, а по данным СМИ, парижане уже начали переговоры с 21-летним форвардом о продолжении сотрудничества.

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