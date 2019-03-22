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Мбаппе – головна ціль Реала, – AS

12:21 327 Читать на русском
Мбаппе – головна ціль Реала, – AS
Кіліан Мбаппе / Reuters

Мадридський Реал планує зіркове підсилення цього літа. Головним кандидатом на переїзд в Іспанію є нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе.

Придбання француза – головна мета Реала цього літа. Президент мадридського клубу Флорентіно Перес розуміє, що влітку в клубі буде перебудова, і вже пообіцяв топові трансфери Зінедіну Зідану, передає AS.

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Мбаппе незадоволений вильотом ПСЖ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів від Манчестер Юнайтед. Кіліан також роздратований великим штрафом в розмірі 180 тисяч євро, який на нього наклали через запізнення на збори перед грою з Марселем ще восени.

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Нагадаємо, що Реал був близький до трансферу Мбаппе ще в 2017-му, проте тоді гравець обрав Париж. Варто відзначити, що ПСЖ не залагодив всі проблеми з фінансовим фейр-плей, тому може продати футболіста.

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Реал Мадрид Реал Мадрид ПСЖ ПСЖ Іспанія Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Трансфери Реал Мадрид
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