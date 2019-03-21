Перес пообіцяв Зідану придбати зірку ПСЖ – це не Мбаппе або Неймар

Мадридський Рейл має намір підписати нового центрального нападника у літнє міжсезоння.

Флорентіно Перес розпочинає велику перебудову Реала з підписання зіркового форварда. На прохання нового-старого тренера Зінедіна Зідана президент "бланкос" незабаром розпочне перемовини з ПСЖ щодо придбання Едінсона Кавані, інформує Diario Gol.

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Французький фахівець вважає, що 32-річний уругваєць може стати хорошою альтернативою Каріму Бензема, який не здатен на високому рівні провести весь сезон.

Кавані, який демонструє другу середню результативність після Лео Мессі (1 гол кожні 89 хвилин), може потрапити під чистку Аль-Хелаїфі, який відчайдушно бореться з фінансовим фейр-плей УЄФА. Сам ветеран, розчарований регулярними фіаско парижан у Лізі чемпіонів, також начебто не проти змінити клуб.

У поточному сезоні Кавані провів 27 матчів та забив 22 голи. Контракт уругвайця з ПСЖ чинний до літа 2020 року, а трансферна вартість гравця складає 50 млн євро. Перес сподівається на суттєву знижку та прагне закрити угоду на сумі у 35 млн євро.

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