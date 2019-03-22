Мбаппе – главная цель Реала на лето, – AS

Мадридский Реал планирует звездное усиление этим летом. Главным кандидатом на переезд в Испанию является нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе.

Приобретение француза – главная цель Реала этим летом. Президент мадридского клуба Флорентино Перес понимает, что летом в клубе будет перестройка, и уже пообещал топовые трансферы Зинедину Зидану, передает AS.

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Мбаппе недоволен вылетом ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов от Манчестер Юнайтед. Килиан также раздражен большим штрафом в размере 180 тысяч евро, который на него наложили за опоздания на сборы перед игрой с Марселем еще осенью.

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Напомним, что Реал был близок к трансферу Мбаппе еще в 2017 году, однако тогда игрок выбрал Париж. Стоит отметить, что ПСЖ не уладил все проблемы с финансовым фэйр-плей, поэтому может продать футболиста.