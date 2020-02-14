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"Почти все деньги потратили на продукты и выпивку": Дмитрулин озвучил свою первую зарплату в Динамо

10:48 144 Читати українською
"Почти все деньги потратили на продукты и выпивку": Дмитрулин озвучил свою первую зарплату в Динамо
Юрий Дмитрулин / фото из открытых источников

Бывший защитник Динамо Юрий Дмитрулин рассказал, на что хватало зарплаты в киевском клубе в начале девяностых.

"Когда подписал свой первый контракт в Динамо, моя зарплата была 150 долларов. Это произошло накануне моего дня рождения, поэтому пошли в валютный магазин на пересечении Крещатика и бульвара Шевченко, почти все деньги потратили на продукты и выпивку", – цитирует Дмитрулина UA-Футбол.

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Напомним, Дмитрулин выступал за Динамо с 1992 по 2005 год, а также в сезоне 2006/07. Сейчас он работает тренером в молодежной команде "бело-синих".

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Динамо Киев Динамо Киев Юрий Дмитрулин
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