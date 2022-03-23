СК Дніпро-1 відпустив свого легіонера до Бразилії
08:35 - Читать на русском
Вінгер СК Дніпро-1 Білл проведе залишок сезону в рідному чемпіонаті.
Бразильський Спорт Ресіфі оголосив про підписання Білла на своєму офіційному сайті.
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Контракт розрахований до кінця поточного сезону (30 червня), проте в угоді є можливість продовжити її до кінця року. Умова, за якої подібне можливе, не розкривається.
Нагадаємо, бразилець виступав за команду Йовічевіча протягом всього 2021 року на правах оренди. Загалом в активі Білла 18 матчів за СК Дніпро-1, гол та дві результативні передачі.
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