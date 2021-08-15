В рамках 1-го туру Бундесліги РБ Лейпциг на виїзді поступився Майнцу. Звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чемпіонат Німеччини 2021/22, 1-й тур

Майнц – РБ Лейпциг – 1:0

Гол: Ніахате, 13

Кельн – Герта – початок о 18:30

Недільну ігрову програму у німецькій Бундеслізі відкривав поєдинок Майнц – РБ Лейпциг. Господарі розпочали значно активніше і вже на 13-й хвилині відкрили рахунок – Ніахате скористався жахливою помилкою суперника й з вбивчої відстані спрямував м'яч у сітку. Гості одразу кинулись в атаку, однак до перерви забити не змогли.

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Увесь другий тайм "бики" відчайдушно намагались зрівняти рахунок й навіть зуміли створити кілька дуже небезпечних моментів, однак реалізувати їх не змогли. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Майнца.

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