Новачок Герти Стефан Йоветіч дебютував за берлінський клуб забитим голом, що дозволило йому вписати своє прізвище в історію.

Гол Йоветіча у складі Герти дозволив чорногорцю відзначитись історичним досягненням – він став єдиним діючим гравцем, якому вдавалось забити у кожному з чемпіонатів "великої п'ятірки", повідомляє Gracenote.

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Окрім Герти, Стефан забивав за Інтер та Фіорентину в Серії А, за Монако – у Лізі 1, за Севілью – у Ла Лізі та за Манчестер Сіті у АПЛ. Цікаво, що до Йоветіча подібне вдавалось легендарному румунському футболісту – Флоріну Редучою.

Нагадаємо, форвард провів минулий сезон у складі Монако, відігравши у 33 зустрічах та записавши до свого активу 7 голів та 1 асист.

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