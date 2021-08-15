Майнц в тяжелом матче одержал минимальную победу над РБ Лейпцигом
В рамках 1-го тура Бундеслиги РБ Лейпциг на выезде уступил Майнцу. Отчет о матче читайте на "Футбол 24"
Чемпионат Германии 2021/22, 1-й тур
Майнц – РБ Лейпциг – 1:0
Гол: Ниахате, 13
Кельн – Герта – начало в 18:30
Воскресную игровую программу в немецкой Бундеслиге открывал поединок Майнц – РБ Лейпциг. Хозяева начали значительно активнее и уже на 13-й минуте открыли счет – Ниахате воспользовался ужасной ошибкой соперника и с убийственного расстояния направил мяч в сетку. Гости сразу бросились в атаку, однако до перерыва забить не смогли.
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Весь второй тайм "быки" отчаянно пытались сравнять счет и даже сумели создать несколько очень опасных моментов, однако реализовать их не смогли. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Майнца.
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