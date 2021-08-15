Мюнхенський клуб оплакує свою легенду після звістки про смерть знаменитого футболіста.

Сьогодні, 15 серпня, перестало битися серце Герда Мюллера, який помер після тривалої боротьби з хворобою Альцгеймера. Кілька місяців знаменитий екс-форвард боровся за своє життя в реанімації, але підсумок виявився невтішним.

Помер легендарний Герд Мюллер

"Сьогодні наш світ завмер. Баварія оплакує Герда Мюллера. Німецький Рекордмайстер і всі наші фани сумують з приводу його смерті", – йдеться в офіційному Twitter мюнхенського клубу.

Після новини про смерть Мюллера у соцмережах Баварії почали викладати фото легендарного Бомбардира нації, який віддав "ротен" 15 років ігрової кар'єри.

"Я – Мюллер, бомбардир із Ньордлінгена". Легендарний Герд пішов у кращий світ