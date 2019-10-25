toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО - КОПЕНГАГЕН ЛІГА ЄВРОПИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Майкон повернувся до тренувань після піврічної перерви

18:34 187 Читать на русском
Майкон повернувся до тренувань після піврічної перерви
Майкон / ФК Шахтар

Півзахисник донецького Шахтаря Майкон розпочав підготовку після тривалої паузи, пов’язаної з травмою.

 

Вже 27 жовтня у Харкові донецький Шахтар проведе черговий поєдинок чемпіонату України проти Олександрії. Під час підготовки до матчу до тренувань приступив півзахисник команди Майкон, який пропустив півроку через травму, повідомляє офіційний сайт клубу. Футболіст розпочав своє тренування з легкої пробіжки.

Майкон розповів, як гра разом із Жадсоном допомогла адаптуватися в Шахтарі

Нагадаємо, 22-річного хавбека у квітні цього року було прооперовано після того, як у нього виникли проблеми зі зв'язками на обох колінах.

Майкон перейшов у Шахтар у 2018 році з Корінтіанса. У минулому сезоні гравець виходив на поле у чемпіонаті України 21 раз, чотири рази відзначався у воротах суперника і віддав два асисти.

Шахтар, набравши 33 очки, впевнено посідає першу сходинку турнірної таблиці. За ним йде Динамо, відстаючи на десять пунктів. На третьому місці Десна, з активом у 20 балів.

Від чемпіонського Шахтаря – до безпорадного Львова: головні фішки першого кола УПЛ

blog_ava
Ярмоленко проти нахабного дебютанта, Рурське дербі, римейк фіналу ЛЧ – топ-матчі євровікенду
Теги
Де Андраде Барберан Майкон Де Андраде Барберан Майкон Шахтар - Олександрія Шахтар Шахтар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Яремчук офіційно продовжив контракт з Гентом
    Бельгія — 13:249415 Яремчук офіційно продовжив контракт з Гентом
2
год
:
16
хв
Майнц
21:30
Кельн
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук