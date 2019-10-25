Майкон повернувся до тренувань після піврічної перерви

Півзахисник донецького Шахтаря Майкон розпочав підготовку після тривалої паузи, пов’язаної з травмою.

Вже 27 жовтня у Харкові донецький Шахтар проведе черговий поєдинок чемпіонату України проти Олександрії. Під час підготовки до матчу до тренувань приступив півзахисник команди Майкон, який пропустив півроку через травму, повідомляє офіційний сайт клубу. Футболіст розпочав своє тренування з легкої пробіжки.

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Нагадаємо, 22-річного хавбека у квітні цього року було прооперовано після того, як у нього виникли проблеми зі зв'язками на обох колінах.

Майкон перейшов у Шахтар у 2018 році з Корінтіанса. У минулому сезоні гравець виходив на поле у чемпіонаті України 21 раз, чотири рази відзначався у воротах суперника і віддав два асисти.

Шахтар, набравши 33 очки, впевнено посідає першу сходинку турнірної таблиці. За ним йде Динамо, відстаючи на десять пунктів. На третьому місці Десна, з активом у 20 балів.

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