Майкон вернулся к тренировкам после полугодичного перерыва

Полузащитник донецкого Шахтера Майкон начал подготовку после длительной паузы, связанной с травмой.

Уже 27 октября в Харькове донецкий Шахтер проведет очередной поединок чемпионата Украины против Александрии. Во время подготовки к матчу к тренировкам приступил полузащитник команды Майкон, пропустивший полгода из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба. Футболист начал свою тренировку с легкой пробежки.

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Напомним, 22-летний хавбек в апреле этого года был прооперирован после того, как у него возникли проблемы со связками на обоих коленях.

Майкон перешел в Шахтер в 2018 году из Коринтианса. В прошлом сезоне игрок выходил на поле в чемпионате Украины 21 раз, четыре раза отличился в воротах соперника и отдал два ассиста.

Шахтер, набрав 33 очка, уверенно занимает первую строчку турнирной таблицы. За ним следует Динамо, отставая на десять пунктов. На третьем месте Десна, с активом в 20 баллов.

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