Ведучий програми "ТаТоТаке" Михайло Співаковський розповів про долю головного тренера команди Віктора Скрипника у разі вильоту харків'ян у Першу лігу.

"Чи залишить Віктор Скрипник Металіст 1925, якщо команда покине УПЛ? Такого пункту в контракті немає.

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Якщо харків'яни вилетять, то Віктор Анатолійович будуватиме свій ромб та фундамент нової команди у Першій лізі. Буде спокійно працювати. Можливо, там гратиме Нагнойний, Юрченко та Гармаш", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, Скрипник очолив Металіст 1925 у грудні 2023-го, підписавши контракт до 31 грудня 2026 року. За цей час він провів на чолі команди п'ять матчів, в яких здобув лише 1 очок (4 поразки і нічия).

Після 22-х турів харків'яни посідають у турнірній таблиці УПЛ передостанню сходинку і випереджають Минай лише на 2 пункти.

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