"Чого не вистачило команді? Забитих м'ячів – дуже просто. Я це й гравцям сказав, що мені не соромно за цю поразку, ми грали з дуже потужною командою на рівних. Індивідуальну майстерність футболістів ми також бачимо на футбольному полі. Але самовіддача, побудова гри, ставлення до справи – були на рівні.

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Усі засмучені через те, що ми не отримали того, на що розраховували. За грою – нічия була б більш справедливим підсумком. На жаль, футбол є таким. Нам тільки залишається готуватися до наступних матчів.

15 голів у 5-ти весняних матчах... Ви знаєте статистику, помітно проблеми. Ще раз кажу, що з цим також намагаємося боротися, працюємо. Проте гра показує, що в нас є проблеми. Ми не маємо права опускати руки. У нас ще є матчі, де ми можемо себе врятувати, треба дочекатися перемоги, на яку ми вже дуже довго чекаємо", – цитує Скрипника офіційний сайт харків'ян.

Нагадаємо, поразка від Зорі (1:2) довела серію без перемог до 10-ти матчів. Як наслідок, Металіст 1925 після 22-х турів йде у турнірній таблиці УПЛ передостаннім, випереджаючи Минай лише на 2 пункти.

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