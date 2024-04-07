Ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал о судьбе главного тренера команды Виктора Скрипника в случае вылета харьковчан в Первую лигу.

"Покинет ли Виктор Скрипник Металлист 1925, если команда покинет УПЛ? Такого пункта в контракте нет.

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Если харьковчане вылетят, то Виктор Анатольевич будет строить свой ромб и фундамент новой команды в Первой лиге. Будет спокойно работать. Возможно, там будет играть Нагнойный, Юрченко и Гармаш", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, Скрипник возглавил Металлист 1925 в декабре 2023-го, подписав контракт до 31 декабря 2026 года. За это время он провел во главе команды пять матчей, в которых добыл лишь 1 очко (4 поражения и ничья).

После 22-х туров харьковчане занимают в турнирной таблице УПЛ предпоследнюю строчку и опережают Минай лишь на 2 пункта.

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