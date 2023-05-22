Доля "містян" залежатиме від результатів зустрічі з керівництвом клубу.

Напередодні Львів у матчі 27-го туру УПЛ поступився Руху (0:2) й офіційно оформив виліт у Першу лігу. Раніше повідомлялось, що клуб може припинити існування, якщо не збереже прописку в еліті.

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За інформацією Sportarena, доля Львова вирішиться за тиждень на зустрічі менеджменту клубу з власником Богданом Копитком. За даними джерела, менеджмент львів'ян має намір боротися за існування клубу та хоче зберегти 2/3 поточного складу команди. Проте більшість зимових новачків покинуть Львів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що клуб заборгував футболістам частину зарплати за квітень, а низка бразильських легіонерів плюс три українці вже покинули "містян".

Підопічним Анатолія Безсмертного до кінця сезону належить зіграти ще три матчі: проти Чорноморця, Інгульця і Колоса.

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