Судьба "горожан" будет зависеть от результатов встречи с руководством клуба.

Накануне Львов в матче 27-го тура УПЛ уступил Руху (0:2) и официально оформил вылет в Первую лигу. Ранее сообщалось, что клуб может прекратить существование, если не сохранит прописку в элите.

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По информации Sportarena, судьба Львова решится через неделю на встрече менеджмента клуба с владельцем Богданом Копытко. По данным источника, менеджмент львовян намерен бороться за существование клуба и хочет сохранить 2/3 текущего состава команды. Однако большинство зимних новичков покинут Львов.

Напомним, ранее сообщалось, что клуб задолжал футболистам часть зарплаты за апрель, а ряд бразильских легионеров плюс три украинца уже покинули "горожан".

Подопечным Анатолия Бессмертного до конца сезона предстоит сыграть еще три матча: против Черноморца, Ингульца и Колоса.

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