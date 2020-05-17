"Мав запрошення від топ-клубу АПЛ": головний скаут Шахтаря розповів, чому залишився в Україні

Керівник селекційної служби Шахтаря Жозе Боту розкритикував роботу англійських скаутів.

"Наприкінці минулого року у мене закінчувався контракт з Шахтарем (згодом його продовжили на 3 роки – прим.). Отримав пропозицію від топ-клубу з АПЛ. Кажу про це спокійно, бо Шахтар знає.

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У цьому англійському клубі є відділ скаутів і відділ трансферів. У першому працює 60 чоловік, у другому – 57. Я відмовився, тому що не можу так працювати. Це нерозумно. У мене немає тісних відносин зі скаутами. Люди, які працюють в подібних клубах, кажуть, що у них мало контактів з колегами. В Європі найгірше працюють англійські скаути. Їх багато, як і грошей, які можна витратити", – цитує Боту видання Maisfutebol.

Нагадаємо, Жозе очолив селекційну службу "гірників" 1 липня 2018-го, підписавши з українською командою угоду на 2 роки. Раніше він протягом 10 років працював на аналогічній посаді у португальській Бенфіці.

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