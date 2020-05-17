Фред збирався втекти з Шахтаря вже через рік після переходу – бразилець зізнався, з ким вів перемовини

Екс-хавбек Шахтаря Фред пригадав, як свого часу збирався покинути донецький клуб.

"У мене була пропозиція від Фламенго. Якщо не помиляюся, це було на другому році мого перебування у Шахтарі. Я мало не перейшов у Фламенго.

"Шахтар допоміг мені потрапити на ЧС-2018", – Фред розсипався у компліментах донецькому клубу

Все йшло добре, але потім у клубів виникли проблеми в переговорах, і я залишився в донецькій команді", – сказав Фред у коментарі виданню Besoccer.

Нагадаємо, Фред став гравцем Шахтаря у липні 2013 році, перейшовши до табору "гірників" з Інтернасьйоналя за 15 млн євро. Відігравши за українську команду 5 років, бразилець за 59 млн євро перебрався у Манчестер Юнайтед. У поточному сезоні 27-річний хавбек провів за "червоних дияволів" в АПЛ 25 поєдинків.

"На цих чудових надіях Динамо можна хитро заробити": Циганков і ще 3 українці, яких рекомендують у топ-клуб АПЛ