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Фред збирався втекти з Шахтаря вже через рік після переходу – бразилець зізнався, з ким вів перемовини

13:14 464 Читать на русском
Фред збирався втекти з Шахтаря вже через рік після переходу – бразилець зізнався, з ким вів перемовини
Фред / Фото з відкритих джерел

Екс-хавбек Шахтаря Фред пригадав, як свого часу збирався покинути донецький клуб.

"У мене була пропозиція від Фламенго. Якщо не помиляюся, це було на другому році мого перебування у Шахтарі. Я мало не перейшов у Фламенго.

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Все йшло добре, але потім у клубів виникли проблеми в переговорах, і я залишився в донецькій команді", – сказав Фред у коментарі виданню Besoccer.

Нагадаємо, Фред став гравцем Шахтаря у липні 2013 році, перейшовши до табору "гірників" з Інтернасьйоналя за 15 млн євро. Відігравши за українську команду 5 років, бразилець за 59 млн євро перебрався у Манчестер Юнайтед. У поточному сезоні 27-річний хавбек провів за "червоних дияволів" в АПЛ 25 поєдинків.

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Теги
Трансфери Шахтар Шахтар Фред Фред Фламенго Фламенго
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