"Циганков навряд чи міг бути в заявці на матч проти Боснії та Герцеговини. Там, схоже, мало відбутися якесь чудесне зцілення. У будь-якому випадку, коли йде мова про вибір стартового складу, то темних плям неймовірно багато.

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Перебираючи варіанти, зрозумів для себе, що впевнений тільки в чотирьох гравцях: Забарний, Миколенко, Судаков та Мудрик. Довбик у 2024 році одного рівня гравець з Яремчуком, тому навіть тут складно. Матвієнко зараз такий, що йому віри немає.

А що казати про інші позиції. Трубін/Лунін, Сидорчук/Бражко, Конопля/Тимчик, правий фланг атаки (точно без Караваєва) та здоров'я Зінченка.

Найкращий момент для польоту фантазії. Але навряд чи хтось має змогу якось за допомогою аналізу та логічних зауважень правильно спрогнозувати склад команди. Залишається тільки вгадувати. Я таким займатися не хочу. Бо в мене в голові навіть 5-4-1 гарно вимальовується", – написав Бойко у своєму Telegram-каналі.

Матч плей-офф відбору на Євро-2024 Боснія і Герцеговина – Україна стартує 21 березня о 21:45. Паралельно в Будапешті зіграють Ізраїль та Ісландія. Переможці цих поєдинків 26 березня визначать володаря путівки на чемпіонат Європи, який пройде в Німеччині.

Боснія та Герцеговина – Україна: анонс і прогноз на матч плей-офф за Євро-2024