"Цыганков вряд ли мог быть в заявке на матч против Боснии и Герцеговины. Там, похоже, должно было произойти какое-то чудесное исцеление. В любом случае, когда идет речь о выборе стартового состава, то темных пятен невероятно много.

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Перебирая варианты, понял для себя, что уверен только в четырех игроках: Забарный, Миколенко, Судаков и Мудрик. Довбик в 2024 году одного уровня игрок с Яремчуком, поэтому даже здесь сложно. Матвиенко сейчас такой, что ему веры нет.

А что говорить о других позициях. Трубин/Лунин, Сидорчук/Бражко, Конопля/Тымчик, правый фланг атаки (точно без Караваева) и здоровье Зинченко.

Лучший момент для полета фантазии. Но вряд ли кто-то может как-то с помощью анализа и логичных замечаний правильно спрогнозировать состав команды. Остается только угадывать. Я таким заниматься не хочу. Потому что у меня в голове даже 5-4-1 хорошо вырисовывается", – написал Бойко в своем Telegram-канале.

Матч плей-офф отбора на Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина стартует 21 марта в 21:45. Параллельно в Будапеште сыграют Израиль и Исландия. Победители этих поединков 26 марта определят обладателя путевки на чемпионат Европы, который пройдет в Германии.

Босния и Герцеговина – Украина: анонс и прогноз на матч плей-офф за Евро-2024