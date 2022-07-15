"Матвієнко в Аяксі – це фейк. Думаю, що фейк. Єдиний українець, якого Шахтар може зараз продати – це Мудрик. Наскільки я розумію, там продовжуються перемовини з Брентфордом. Навіть цього тижня були консультації, все продовжується, якісь нові умови.

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Нібито кажуть, що не готові Мудрика продавати, але пропонують свої умови. Після відповідей Шахтар бере паузу, знаєте, такий процес тривалий, це ще може 1,5 місяця бути.

А щодо Матвієнка, то зараз велику суму за нього дуже складно отримати. Це буде не дуже велика сума. Мудрик – так, понад 20 мільйонів євро. Чи дадуть за Матвієнка стільки? Це велике питання. Йому потрібно якісно відіграти Лігу чемпіонів, а тоді розраховувати, щоб його продали", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

До слова, контракт Матвієнка з Шахтарем чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця в 11 млн євро.

Трансферу не буде, або Чому Мудрик залишиться у Шахтарі?