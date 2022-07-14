Екс-хавбек збірної України Євген Левченко, який левову частку кар'єри провів в Ередивізі, прокоментував інформацію про інтерес Фейєнорда до захисника Шахтаря Миколи Матвієнка.

"Я не знаю, звідки взялись чутки щодо Фейєнорда. Ця інформація не відповідає дійсності.

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Щодо Аякса я ще не дізнавався, а ось про Фейєнорд – це просто "качка". Я розмовляв із головним тренером Фейєнорда, такого немає", – сказав Левченко у коментарі FanDay.

Нагадаємо, окрім Фейєнорда, який лише у фіналі минулої Ліги конференцій поступився Ромі, преса активно сватає Матвієнка у Аякс. До того ж свій інтерес до українця відновив лондонський Арсенал.

До слова, контракт Миколи з Шахтарем чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця в 11 млн євро.

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