"Матвиенко в Аяксе – это фейк. Думаю, что фейк. Единственный украинец, которого Шахтер может сейчас продать – это Мудрик. Насколько я понимаю, там продолжаются переговоры с Брентфордом. Даже на этой неделе были консультации, все продолжается, какие-то новые условия.

Левченко развеял слухи о трансфере Матвиенко в нидерландский клуб: "Я разговаривал с главным тренером"

Вроде бы говорят, что не готовы Мудрика продавать, но предлагают свои условия. После ответов Шахтер берет паузу, знаете ли, такой процесс длительный, это еще может 1,5 месяца тянуться.

А что касается Матвиенко, то сейчас большую сумму за него очень сложно получить. Это будет не слишком большая сумма. Мудрик – да, более 20 миллионов евро. Дадут ли за Матвиенко столько? Это большой вопрос. Ему нужно качественно отыграть Лигу чемпионов, а потом рассчитывать, чтобы его продали", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

К слову, контракт Матвиенко с Шахтером действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 11 млн евро.

Трансферу не буде, або Чому Мудрик залишиться у Шахтарі?