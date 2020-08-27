Евертон, Вест Хем та Вулверхемптон зацікавлені у послугах Миколи Матвієнка, повідомляє 90min.com.

Шахтар узгодив трансфер Матвієнка в Наполі, – ЗМІ

Раніше повідомлялось, що до списку англійських клубів, які хочуть підсилитись 24-річним українцем, також долучився новачок АПЛ Лідс. ЗМІ називають ймовірною сумою трансферу Миколи – 20 млн євро.

У минулому сезоні чемпіонату України Матвієнко провів 26 матчів, в яких відзначився голом та асистом.

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