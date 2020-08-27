Матвієнко потрапив на радари одразу чотирьох клубів АПЛ
14:12 - Читать на русском
Захисник Шахтаря Микола Матвієнко користується популярністю на Туманному Альбіоні.
Евертон, Вест Хем та Вулверхемптон зацікавлені у послугах Миколи Матвієнка, повідомляє 90min.com.
Шахтар узгодив трансфер Матвієнка в Наполі, – ЗМІ
Раніше повідомлялось, що до списку англійських клубів, які хочуть підсилитись 24-річним українцем, також долучився новачок АПЛ Лідс. ЗМІ називають ймовірною сумою трансферу Миколи – 20 млн євро.
У минулому сезоні чемпіонату України Матвієнко провів 26 матчів, в яких відзначився голом та асистом.
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