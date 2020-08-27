toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ЛИОНЕЛЬ МЕССИ ТРАНСФЕРЫ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Матвиенко попал на радары сразу четырех клубов АПЛ

14:15 - Читати українською
Матвиенко попал на радары сразу четырех клубов АПЛ
Николай Матвиенко / Фото ФК Шахтер

Защитник Шахтера Николай Матвиенко пользуется популярностью на Туманном Альбионе.

Эвертон, Вест Хэм и Вулверхэмптон заинтересованы в услугах Николая Матвиенко, сообщает 90min.com.

Шахтер согласовал трансфер Матвиенко в Наполи, – СМИ

Ранее сообщалось, что в список английских клубов, которые хотят усилиться 24-летним украинцом, также присоединился новичок АПЛ Лидс. СМИ называют вероятной суммой трансфера Николая – 20 млн евро.

В прошлом сезоне чемпионата Украины Матвиенко провел 26 матчей, в которых отметился голом и ассистом.

Як Луческу переграв Каштру: якісний автобус від "начальника цеху", або Тактичний майстер-клас

blog_ava
Срна: Я в жизни не ожидал, что Луческу станет тренером Динамо
06:30
5637
Теги
Вулверхэмптон Вулверхэмптон Трансферы Николай Николай Матвиенко Лидс Лидс Трансферы Шахтера Трансферы Чемпионата Англии Шахтер Шахтер Эвертон Эвертон Вест Хэм Вест Хэм
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
28
мин
Динамо Минск
18:00
Пяст Гливице
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?