Мальорка сильно зацікавлена у послугах 26-річного захисника Шахтаря і збірної України, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Мудрик може стати одноклубником Зінченка в Арсеналі

Іспанський клуб вже розпочав переговори з "гірниками" і представниками самого гравця. Підписати Матвієнка буде вкрай непросто, адже Шахтар вважає його одним з ключових гравців команди. Контракт оборонця розрахований ще на 3 роки, нинішня ціна за Transfermarkt складає 11 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше Матвієнка сватали у Арсенал і Аякс, але Мальорка і близько не може похизуватися схожим статусом. Минулий сезон Прімери острів'яни завершили на 16-й сходинці, дивом уникнувши вильоту.

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