Матвієнко утворив лінію захисту з Барішичем (Рейнджерс), Байлі (Манчестер Юнайтед) та Догерті (Тоттенхем), повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Маккабі Тель-Авів – Шахтар: визначився найкращий гравець матчу Ліги Європи за версіями WhoScored та Sofascore

Місце у воротах посів Лінде (Мольде).У півзахисті опинились ще двоє гравців Манчестер Юнайтед – Бруну Фернандеш та Деніел Джеймс. Окрім них, місце знайшлось для Кенеді (Гранада) та Баумгартнеру (Хоффенхайм). Дует форвардів утворили Даббур (Хоффенхайм) та Петковіч (Динамо Загреб).

Зазначимо, що команда була утворена на підставі рейтингу FedEx Performance Zone у поточний ігровий день.

Шахтар здобув виїзну перемогу над Маккабі: звитяга на класі, проблеми з реалізацією та необережність оборони "гірників"