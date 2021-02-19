Матвиенко создал линию защиты с Баришичем (Рейнджерс), Байли (Манчестер Юнайтед) и Догерти (Тоттенхэм), сообщает официальный сайт УЕФА.

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Место в воротах занял Линде (Мольде). В полузащите оказались еще два игрока Манчестер Юнайтед – Бруну Фернандеш и Дэниел Джеймс. Кроме них, место нашлось для Кеннеди (Гранада) и Баумгартнеру (Хоффенхайм). Дуэт форвардов образовали Даббур (Хоффенхайм) и Петкович (Динамо Загреб).

Отметим, что команда была образована на основании рейтинга FedEx Performance Zone в текущий игровой день.

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