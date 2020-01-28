Матвієнко наблизився до переходу в Арсенал – лондонці досягли згоди з Шахтарем

Захисник Шахтаря та збірної України Микола Матвієнко може перейти у лондонський Арсенал вже у найближчі дні.

"Каноніри" узгодили деталі трансферу з Шахтарем, інформує zbirna.com. Втім, радіти переходу Матвієнка поки що рано – вирішальне слово повинні сказати лондонці, які досі не вирішили, кому віддати перевагу: українцю чи його іспанському колезі по амплуа Пабло Марі.

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Гравець Фламенго вже побував у Лондоні, але повернувся в Бразилію, оскільки його клуб наполягає на повноцінному трансфері і не погоджується на варіант з орендою із правом викупу. Головний тренер бразильського клубу Жорже Жезуш в коментарі Sky Sports заявив, що хоче зберегти Марі у своїй команді.

Зазначимо, що наставник Арсенала Мікель Артета після травми центрбека Шкодрана Мустафі повідомив, що клуб планує придбати одного-двох гравців до закриття зимового трансферного вікна.

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