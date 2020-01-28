toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО - КАЙРАТ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Матвієнко наблизився до переходу в Арсенал – лондонці досягли згоди з Шахтарем

12:44 4695 Читать на русском
Матвієнко наблизився до переходу в Арсенал – лондонці досягли згоди з Шахтарем
Микола Матвієнко / ФК Шахтар

Захисник Шахтаря та збірної України Микола Матвієнко може перейти у лондонський Арсенал вже у найближчі дні.

"Каноніри" узгодили деталі трансферу з Шахтарем, інформує zbirna.com. Втім, радіти переходу Матвієнка поки що рано – вирішальне слово повинні сказати лондонці, які досі не вирішили, кому віддати перевагу: українцю чи його іспанському колезі по амплуа Пабло Марі.

Марі після медогляду покинув Арсенал без підписання угоди – іспанець грає на позиції Матвієнка

Гравець Фламенго вже побував у Лондоні, але повернувся в Бразилію, оскільки його клуб наполягає на повноцінному трансфері і не погоджується на варіант з орендою із правом викупу. Головний тренер бразильського клубу Жорже Жезуш в коментарі Sky Sports заявив, що хоче зберегти Марі у своїй команді.

Зазначимо, що наставник Арсенала Мікель Артета після травми центрбека Шкодрана Мустафі повідомив, що клуб планує придбати одного-двох гравців до закриття зимового трансферного вікна.

Арсенал накинув оком на Матвієнка: мотиви Артети, реакція фанів і великий шанс для українця, який не повинен чекати Євро

blog_ava
УЄФА повідомив, де базуватимуться учасники Євро-2020 – збірна України обрала Бухарест
08:52
1532
Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Шахтар Шахтар Головне Микола Матвієнко Микола Матвієнко Фламенго Фламенго Трансфери Шахтаря Трансфери Арсенала Пабло Марі Пабло Марі Арсенал Арсенал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
12
хв
Астон Вілла
21:45
Лестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук