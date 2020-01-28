Матвиенко приблизился к переходу в Арсенал – лондонцы достигли согласия с Шахтером

Защитник Шахтера и сборной Украины Николай Матвиенко может перейти в лондонский Арсенал уже в ближайшие дни.

"Канониры" согласовали детали трансфера с Шахтером, информирует zbirna.com. Впрочем, радоваться переходу Матвиенко пока рано – решающее слово должны сказать лондонцы, которые до сих пор не решили, кому отдать предпочтение: украинцу или его испанскому коллеге по амплуа Пабло Мари.

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Игрок Фламенго уже побывал в Лондоне, но вернулся в Бразилию, поскольку его клуб настаивает на полноценном трансфере и не соглашается на вариант с арендой с правом выкупа. Главный тренер бразильского клуба Жорже Жезуш в комментарии Sky Sports заявил, что хочет сохранить Мари в своей команде.

Отметим, что наставник Арсенала Микель Артета после травмы центрбэка Шкодрана Мустафи сообщил, что клуб планирует приобрести одного-двух игроков до закрытия зимнего трансферного окна.

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