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Матвієнко: Мотивація на Словаччину є, хочемо перемогти у групі з максимальним результатом

18:02 227 Читать на русском
Матвієнко: Мотивація на Словаччину є, хочемо перемогти у групі з максимальним результатом
Микола Матвієнко / Фото: соцмережі

Захисник збірної України Микола Матвієнко поділився очікуваннями від матчу проти Словаччини у Лізі націй.

"Незважаючи на те, що ми вже забезпечили собі перше місце в групі, впевнений, що поєдинок в Трнаві буде дуже складним.

Збірна України зібралася у Києві

Вилітати в дивізіон С цього турніру ніхто не хоче, тому господарі будуть супервмотивовані.

Нам вистачить мотивації, я в цьому навіть не сумніваюся. Ми захищаємо честь країни – що може бути важливіше? Чому б не спробувати виграти свою групу з максимальним результатом", – сказав Матвієнко порталу Команда 1.

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Ліга націй5 тур

Словаччина - Україна: П'ятниця 16 листопада 2018

Словаччина
до матчу
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2
год
:
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хв
Україна
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Україна Україна Збірна України Микола Матвієнко Микола Матвієнко Словаччина - Україна
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