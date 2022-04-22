"Річ у тім, що для мене, для моєї родини війна почалася давно – 2014 року. Тоді мій батько та його рідний брат записалися у добровольці й пішли на фронт. Пам'ятаю сльози мами. Свої сльози. Свої слова: "Тату, куди ти йдеш?" Зараз він теж на передовій. На жаль, вже зазнав поранення на руці. Сказав, що подряпина, але я знаю свого батька – у нього завжди все нормально. Потім нам уже розповіли, що машина, де він перебував, згоріла. Вийшов з ладу та бронежилет. Ми недавно новий йому купили.

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Минали роки, ми якось поступово звикли, хоч до цього складно звикнути. Звичайно, тоді, вісім років тому, все це було не так масово, як зараз, але росіян я не люблю ще з того часу. І ніколи цього не приховував. Не люблю всіх до одного. Подивіться, що вони роблять із нашими людьми, дітьми, дівчатами. Це ж жах! Вони й у 2014 році таке творили, але не в таких масштабах, звісно.

Сьогодні тато дзвонив, вітав з днем народження? Ні. Я за кордоном, і він тримає зв'язок тільки через маму. У день у нього є кілька хвилин, щоб зателефонувати. Вчора, до речі, у них була річницю весілля. Мама каже: "Ти, здається, щось забув". А батько відповідає: "У мене вже всі дні збилися за рахунком". Ми його розуміємо. На добу вони сплять по кілька годин – не більше…

Бажання самому рвонути на фронт було. І не лише тому, що там мій батько. Душа болить за всю Україну, особливо коли ти тут, за кордоном, а всі твої близькі там... Я довго думав. Але чим можу допомогти там? Що я вмію? Можу допомагати грошима. З допомогою друга передали татові бронежилет. Переказав певну суму на допомогу людям, які виїхали з Маріуполя. У мене друг у Запоріжжі (це моє рідне місто) – він волонтер. Ми йому відправляємо гроші, і я знаю, що вони точно доходять туди, куди треба", – цитує Драмбаєва Команда 1.

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