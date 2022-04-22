"Ночью 24 февраля я услышал взрывы за окном. Мы сразу подскочили. Провели остаток ночи в автомобиле, пока не получили сообщения, что Киев обстреляли. Надо было уезжать.

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В 2014 году мне было 17, я как раз вернулся с летних каникул поездом. На следующий день станции почти не было, нас эвакуировали в другой город. Я ходил на Донбасс Арену, когда был подростком, и всегда мечтал сыграть на этом удивительном стадионе. Мы все верим, что когда-нибудь снова будем играть там.

Мы больше не сыграем против команд из России. Мир должен понять, что это геноцид. Эти люди должны быть изолированы", – цитирует 25-летнего защитника DW.

Напомним, Матвиенко является воспитанником академии Шахтера. Также уроженец Крыма поиграл на правах аренды за Карпаты и Ворсклу. В сезоне 2021/22 сыграл за "горняков" 23 матча, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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