Олімпіакос у рамках фінального матчу Ліги конференцій УЄФА 2023/24 зіграє з Фіорентиною. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Фінальний матч Ліги конференцій 2023/24 між Олімпіакосом і Фіорентиною розпочнеться о 22:00 за київським часом. Гра пройде на стадіоні Айя-Софія у Афінах, телетрансляція доступна на MEGOGO. Головний арбітр – Артур Соареш Діаш.

Олімпіакос – Фіорентина: анонс фіналу Ліги конференцій

Для Греції цей фінал єврокубків став другим в історії й першим з 1971 року, коли Панатінаїкос поступився у боротьбі за Кубок європейських чемпіонів. Фіорентина ж нічого не вигравала з 2001 року, а взяти євротрофей "фіалкам" не вдавалося з 1961-го. До речі, представники Серії А можуть взяти другий міжнародний трофей у поточному сезоні – тиждень тому Аталанта тріумфувала в Лізі Європи.

Хосе Луїс Менділібар – коуч Олімпіакоса – теж має в своєму активі перемогу в ЛЄ, причому він добився її у попередньому сезоні, тренуючи Севілью. підопічні Вінченцо Італьяно, своєю чергою, рік тому вже могли виграти Лігу конференцій, однак у фіналі флорентійці "згоріли" Вест Хему.

Стартові склади

Олімпіакос:

Фіорентина: