Напередодні частина гравців збірної України у Києві провела зустріч з уболівальниками. А вже сьогодні, 29 травня, "синьо-жовті" вирушили до польського Перемишля, повідомляє прес-служба УАФ.

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У четвер, 30 травня, футболісти вилетять до Нюрнберга, де й розпочнеться тренувальний збір напередодні Євро-2024.

Серед тих, хто вже вирушив до Німеччини, 5 гравців Шахтаря (Микола Матвієнко, Георгій Судаков, Юхим Конопля, Олександр Зубков та Валерій Бондар), 2 представники Динамо (Володимир Бражко та Олександр Тимчик), представники СК Дніпро-1 (Олександр Сваток) та Полісся (Богдан Михайліченко) і легіонер Арсенала Олександр Зінченко.

Нагадаємо, збірна України в рамках підготовки до чемпіонату Європи 3 червня проведе товариський матч з Німеччиною. 7 червня наша команда зіграє з Польщею, а 11-го – з Молдовою. 12 червня національна команда прибуде до місця постійної дислокації на Євро-2024 – містечка Вісбаден. У групі Е команда Реброва змагатиметься з командами Бельгії, Словаччини та Румунії.

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