У вівторок, 14-го листопада, Наполі оголосив про призначення на посаду головного тренера Вальтера Мадзаррі. Новий наставник підписав семимісячний контракт – до літа 2024 року. Як інформує L'Equipe, настільки короткострокова угода пояснюється лише одним – клуб уже домовився з новим тренером.

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Повідомляється, що з літа неаполітанську команду очолить Ігор Тудор. Він підпише з Наполі дворічний контракт, який узгодив на особистій зустрічі з президентом клубу Ауреліо Де Лаурентісом днями в Римі.

Останнім місцем роботи хорватського фахівця був Марсель, до цього він підняв Верону з підвалу в середину турнірної таблиці Серії А.

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