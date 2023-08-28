Анхелес Бехар, мати опального чиновника, зачинилася у церкві міста Мотріль і оголосила голодування, допоки не буде знайдене рішення ситуації навколо сина. Жінка разом зі сестрою сховалися і дочекалися, коли піде священник. Журналістам вдалося трохи поговорити з Ванесою Руїс, двоюрідною сестрою Рубіалеса. Вона передала головні прохання Анхелес Бехар.

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"Не буває сексуального насильства, коли є згода з обох сторін, як ми бачимо на зображеннях. Я прошу Дженні Ермосо вийти і сказати правду, яка була у її першій версії.

Вони роблять з моїм сином те, чого він не заслуговує. Чому вони з ним такі жорстокі? Що стоїть за усією цією історією? Мій син не здатний нашкодити комусь. Як мати, я прошу всіх поставитися до цієї ситуації з розумінням, бо таке може трапитися з будь-ким. Я буду голодувати тут день і ніч, допоки правосуддя не переможе", – EFE цитує слова Анхелес Бехар, які передала Ванеса Руїс.

Нагадаємо, після фіналу жіночого ЧС-2023, у якому Іспанія переграла Англію, Рубіалес поцілував у губи футболістку Дженні Ермосо. Виник скандал, апогеєм якого стала масова відмова іспанських гравців (як чоловіків, так і жінок) виступати за збірну, поки Рубіалес очолює Федерацію футболу. ФІФА вже відсторонила 45-річного чиновника від обов'язків.