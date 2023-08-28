Анхелес Бехар, мать опального чиновника, закрылась в церкви города Мотриль и объявила голодовку до тех пор, пока не будет найдено решение ситуации вокруг сына. Женщина вместе с сестрой скрылись и дождались, когда уйдет священник. Журналистам удалось немного поговорить с Ванессой Руис, двоюродной сестрой Рубиалеса. Она передала главные просьбы Анхелесу Бехар.

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"Не бывает сексуального насилия, когда есть согласие с обеих сторон, как мы видим на изображениях. Я прошу Дженни Эрмосо выйти и сказать правду, которая была в ее первой версии.

Они делают с моим сыном то, чего он не заслуживает. Почему они с ним так жестоки? Что стоит за всей этой историей? Мой сын не способен навредить кому-нибудь. Как мать, я прошу всех отнестись к этой ситуации с пониманием, потому что такое может случиться с кем-угодно. Я буду голодать здесь день и ночь, пока правосудие не победит", – EFE цитирует слова Анхелес Бехар, переданные Ванессой Руис.

Напомним, после финала женского ЧМ-2023, в котором Испания обыграла Англию, Рубиалес поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. Возник скандал, апогеем которого стал массовый отказ испанских игроков (как мужчин, так и женщин) выступать за сборную, пока Рубиалес возглавляет Федерацию футбола. ФИФА уже отстранила 45-летнего чиновника от обязанностей.