Мати Кавані вимагає вибачень у президента Атлетіко

Трансферне вікно вже завершилось, але відгомін зірваного трансферу нападника ПСЖ Едінсона Кавані досі лунає.

Берта Гомес, мати Едінсона Кавані, звинуватила президента Атлетіко Енріке Сересо у наклепі щодо Вальтера Фернандо, брата та водночас агента зірки ПСЖ, повідомляє AS.

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"Це ганьба. Ми не розуміємо, чому президент Атлетіко сказав таку нісенітницю. Це було недоречно, і нам боляче. Неправильно говорити, що Вальтер попросив для себе частину грошей за трансфер. Сересо повинен був сказати фанатам правду. По-перше, ПСЖ не хотів, щоб Кавані йшов, а по-друге, клуби не домовилися між собою.

Не виключено, що Едінсон перейде в Атлетіко влітку, але за умови, що президент вибачиться", – цитує маму AS.

Нагадаємо, що "матрацники" намагалися придбати Кавані впродовж усього зимового трансферного вікна, проте так і не змогли дійти згоди із парижанами.

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