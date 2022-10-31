До частини 4 статті 10 Регламенту УПЛ внесли зміни. Основними регіонами для проведення зустрічей в сезоні 2022/23 є місто Київ, а також Київська, Львівська та Закарпатська області, повідомляє сайт УАФ.

СК Дніпро-1 відірвався від Шахтаря на вершині УПЛ, завдавши Григорчуку ювілейної поразки

Окрім цього, тепер поєдинки можуть відбуватись і в інших областях України за умови надання дозволу від відповідної обласної військової адміністрації. Наприклад, Кривбас зможе проводити матчі у Кривому Розі, якщо отримає "зелене світло" від Дніпропетровської ОВА.

Наразі турнірну таблицю УПЛ очолює СК Дніпро-1, який на 3 залікові бали випереджає донецький Шахтар.

"Футбол на другому плані, усі ми переживаємо через війну": бомбардир Металіста наздоганяє Довбика, але отримує червону