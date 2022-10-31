В часть 4 статьи 10 Регламента УПЛ были внесены изменения. Основными регионами для проведения встреч в сезоне 2022/23 являются Киев, Киевская, Львовская и Закарпатская области, сообщает сайт УАФ .

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Кроме этого, теперь поединки могут проходить и в других областях Украины при условии предоставления разрешения соответствующей областной военной администрации. К примеру, Кривбасс сможет проводить матчи в Кривом Роге, если получит "зеленый свет" от Днепропетровской ОВА.

Сейчас турнирную таблицу УПЛ возглавляет СК Днепр-1, который на 3 зачетных балла опережает донецкий Шахтер.

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