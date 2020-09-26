Ворскла – Маріуполь

Хто б міг подумати, що після 3-го туру на вершині УПЛ з дев'ятьма очками в активі будуть не гранди і навіть не Десна із Зорею, а полтавська Ворскла. Команда Юрія Максимова взагалі демонструвала найбільш цікавий та переконливий футбол на старті нового чемпіонату – і якщо звитяги над Рухом (5:2) та Інгульцем (2:0) списували на невисокий клас суперників, то впевнена перемога над Олександрією (2:0) виглядає, як заявка на крутий сезон. Втім, зустріч з Маріуполем буде складнішою, адже це перший суперник пристойного рівня, у якого немає ознак кризи. Якщо "зелено-білі" переможуть і азовців, то щодо Ворскли можна роботи перші прогнози щодо єврокубків.

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Маріуполь підсилився півзахисником Шахтаря

Маріуполь стартував у чемпіонаті з розгрому від Олександрії, але в наступних двох поєдинках відверто сподобався. Підопічні Остапа Маркевича на виїзді впевнено перемогли Зорю (1:0) та СК Дніпро-1 (2:1), забиваючи красиві голи. Вони виходять з оборони через пас, непогано долають пресинг, мають збалансований склад, однак помітно, що команда орієнтована на контратаки, а не контроль. Крім того, існують проблеми з дисципліною – вже другий матч поспіль азовці завершили з червоною карткою в активі. Загалом же, зараз важко зрозуміти істинний рівень Маріуполя, але матч проти Ворскли розкриє його повніше.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Сагуткін (Маріуполь)

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Маріуполь

Ворскла: Різник – Чеснаков, Яворський, Альюн – Пердута, Кане, Пуцлін, Скляр, Якубу – Кулач Степанюк

Маріуполь: Гальчук – Стасюк, Чоботенко, Биков, Тищенко – Бондаренко, Чех – Топалов, Мишньов, Кащук – Кулаков

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Букмекери вважають Ворсклу фаворитом – і в цьому є сенс. Полтавці забивають не менше двох голів усім суперникам, не пропускають у двох турах поспіль (та і Руху дозволили забити тільки тоді, коли справу було зроблено), і взагалі моментів біля воріт Різника не згадати. Азовці, при всіх своїх чеснотах, виглядають не настільки переконливо – особливо в обороні.

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Голи точно будуть, але Ворскла виглядає сильніше. Підопічні Юрія Максимова дійсно заслуговують на статус фаворита. Перемога "зелено-білих" здається дуже вірогідною, але навряд чи буде простою.

Олександрія – СК Дніпро-1

Олександрія провалила початок сезону, після розгрому Маріуполя у першому турі УПЛ зазнавши двох поразок – від Миная (0:1) та Ворскли (0:2). І це при тому, що майже весь минулорічний склад вдалося зберегти. Важко виділити якусь конкретну причину невдач – підопічні Володимира Шарана виглядають дуже слабко на всіх фазах гри, демонструючи настільки банальний футбол, що навіть Минай після коронавірусу відбивається від нього без проблем.

Звісно, Олександрія і раніше не була адептом тікі-таки в Україні, але раніше прагматичний стиль з хорошим пресингом приносив "жовто-чорним" результат. Тепер же суперники підлаштувалися, а от олександрійці до цього, схоже, виявились неготовими. В будь-якому разі, сьогодні потрібно набирати очки, тому що команда вже опустилася на дев'яту сходинку в турнірній таблиці.

"Повинні грати, як Реал, Барселона або Манчестер Сіті": керівництво СК Дніпро-1 чекає прориву від Йовічевіча

СК Дніпро-1 розпочав сезон ще гірше, розписавши нічию з Інгульцем і зазнавши поразок від Олімпіка з Маріуполем – і це при тому, що всі три поєдинки були проведені вдома! Навіть у спарингах "спортклубівці" при Дмитрі Михайленку не могли здолати дебютантів УПЛ. Зрештою, керівництво знайшло нового тренера – ним став Ігор Йовічевіч. Перед ним, ніби-то, поставили завдання одразу вийти в єврокубки, але поки що хорватському спеціалісту потрібно розібратися зі складом і просто зачепитися за якусь перемогу. Матч проти кризової Олександрії виглядає прекрасною можливістю.

Кадрова ситуація

Травмовані: Бухал (Олександрія)

Дискваліфіковані: Когут (СК Дніпро-1)

Орієнтовні склади на матч Олександрія – СК Дніпро-1

Олександрія: Паньків – Пашаєв, Дубра, Бабогло, Мірошніченко – Гречишкін – Лучкевич, Банада, Ковалець, Третьяков – Безбородько

СК Дніпро-1: Сарнавський – Адамюк, Логінов, Сафронов – Тейлор, Кравченко, Вакулко, Дубінчак – Хобленко, Довбик, ді Франко

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Команди сирі, кризові й потребують хоча б якогось результату, відмінного від поразки. Влітку Олесандрія та СК Дніпро-1 провели спаринг, не забивши голів – зараз же вони вмотивовані набагато сильніше, тож можна прогнозувати результативну нічию. Занадто вже ці колективи схожі один на одного.

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