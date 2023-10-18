"Важкий матч, але я б не сказав, що це виключно через те, що це другий матч за 3 дні. Після наших зборів всі пам'ятають другу гру, тому і кажуть, що важко. Але з македонцями також важка гра була.

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У Мальти ми виграли 3:1. Наприкінці матчу ми вигравали більш-менш спокійно. Я задоволений результатом.

Як привітали Мудрика? Там гольова передача просто від мене непогана була. А там вже справа проста була – забити. Він – великий молодець, він дуже хотів забити. Для атакувального гравця дуже важливо забивати та віддавати асисти. Тому я дуже радий за нього, вітаю його.

В другому матчі з Італією буде трохи легше в плані атмосфери, тому що ми не гратимемо на їхньому домашньому стадіоні. Це грає роль. Але зараз ми всі їдемо в клуби, думаємо про клуби. Але це буде наш фінал", – сказав Миколенко у коментарі Zorya Londonsk.

Нагадаємо, збірна України здобула непросту перемогу над Мальтою (3:1) – Мудрик заробив пенальті, який реалізував Довбик, і відзначився голом наприкінці матчу.

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