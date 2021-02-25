Керівництво італійської першості внесло корективи у розклад Торіно та Сассуоло.

Поєдинок 24-го туру чемпіонату Італії Торіно – Сассуоло перенесений через COVID-19 у господарів поля, повідомляє офіційний Twitter змагань.

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Попередньо зустріч мала відбутись 26 лютого. Серія А ухвалила нову дату і час проведення поєдинку – він має пройти 17 березня, початок о 14:00.

До слова, після 23-х турів чемпіонату Торіно посідає 17-те місце в турнірній таблиці, випереджаючи зону вильоту всього на 5 очок. Сассуоло з 35-ма заліковими балами розташувався восьмим.

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